Коронавірус в Україні: через карантин ПЦУ приймає записки за здоров’я в онлайн-режимі

ПЦУ реагує на запровадження в Україні карантину, фото: Православна церква України

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Православна церква України (ПЦУ) під час дії карантину, запровадженого через загрозу поширення коронавірусу, прийматиме записки за здоров’я та упокій в онлайн-режимі. Записки прийматимуться впродовж сьогоднішнього дня.

Для цього потрібно пройти за посиланням і вказати в родовому відмінку імена ближніх, за яких потрібно звершити молитву за здоров’я, спасіння й благоденство, або імена спочилих осіб, за яких потрібно звершити молитву за упокій їхніх душ. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Молитву буде обов’язково звершено у храмі Православної церкви України цієї неділі, — наголошують у ПЦУ.

У ПЦУ закликають вірян у цей час залишатися вдома та наголошують, що священники церкви завершують богослужіння та таїнства, дотримуючись карантинних приписів.

Нагадаємо, минулого тижня Українська греко-католицька церква запропонувала вірянам молитися онлайн у зв’язку із поширенням коронавірусу.