У світі триває спалах нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135554-pandemiya-koronavirusu-vyyavleno-ponad-280-tys-infikovanyh-u-kytayi-ne-fiksuutsya-lokalni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до виникнення коронавірусної інфекції COVID-19, продовжує поширюватися світом.

Уже зафіксовано понад 280 тис. інфікованих. Понад 11,5 тис. людей померли, 91,1 тис. вилікувалися. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

Найбільше інфікованих наразі офіційно виявлено в материковому Китаї — понад 81 тис., 3 тис. 255 людей померли.

У Державному комітеті у справах охорони здоров’я Китаю стверджують, що континентальній частині країни в п’ятницю не було зареєстровано нових випадків локального зараження COVID-19. Проте було виявлено 41 новий випадок коронавірусу в громадян, які прибули до Китаю з інших держав, повідомляє агентство «Сіньхуа».

На другому місці за поширеністю коронавірусу — європейський епіцентр цього захворювання Італія. Там зафіксовано вже понад 47 тис. випадків захворювання та понад 4 тис. пов’язаних із коронавірусом смертей.

Третю сходинку в цьому сумному рейтингу посідає Іспанія — понад 21,5 тис. випадків SARS-CoV-2 та щонайменше 1 тис. 93 жертви коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано понад 40 випадків нового коронавірусу.