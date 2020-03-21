Коронавірус в Україні: перший випадок зафіксовано в Тернопільській області

В Україні продовжує поширюватися новий коронавірус, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135551-koronavirus-v-ukrayini-pershyy-vypadok-zafiksovano-v-ternopilskiy-oblasti.html

Ракурс

У Тернопільській області зафіксовано перший випадок нового коронавірусу.

Вірус виявили у жителя міста Заліщики, 1964 року народження. Стан хворого — середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської облдержадміністрації.

За попередньою інформацією — це священнослужитель, в якого є велика сім’я.

Зазначається, що вже встановлено коло контактних осіб інфікованого.

У зв’язку із виявленням випадку інфікування регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації проголосувала за введення в області режиму надзвичайної ситуації.

Жителів області закликають дотримуватися карантину, мити руки з милом та використовувати антисептичні засоби. На виїздах із Заліщиків будуть встановлені поліцейські пости, де правоохоронці проводитимуть скринінг.

Хворобу в нього діагностували у Тернопільському обласному лабораторному центрі

методом полімеразно-ланцюгової реакції. Результати аналізів для підтвердження відправлять до Києва, повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Кількість виявлених в Україні випадків вже сягнула 41. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Наразі виявлено три летальні випадки, пов’язані із коронавірусом. Водночас, вже виздоровів перший виявлений в Україні інфікований.

Нагадаємо, у Чернівецькій області вже виявлено 15 випадків нового коронавірусу, з них 11 — у селі Колінківці Хотинського району.