Коронавирус в Украине: первый случай зафиксирован в Тернопольской области

В Украине продолжает распространяться новый коронавирус, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Тернопольской области зафиксирован первый случай нового коронавируса.

Вирус обнаружили у жителя города Залещики, 1964 года рождения. Состояние больного — средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации.

По предварительной информации — это священнослужитель, у которого есть большая семья.

Отмечается, что уже установлен круг контактных лиц инфицированного.

В связи с обнаружением случая инфицирования региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовала за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Жителей области призывают соблюдать карантин, мыть руки с мылом и использовать антисептические средства. На выездах из Залещиков будут установлены полицейские посты, где правоохранители будут проводить скрининг.

Болезнь у него диагностировали в Тернопольском областном лабораторном центре

методом полимеразной цепной реакции. Результаты анализов для подтверждения отправят в Киев, сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Количество выявленных в Украине случаев уже достигло 41. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В настоящее время обнаружены три летальных случая, связанные с коронавирусом. В то же время, уже выздоровел первый обнаруженный в Украине инфицированный.

Напомним, в Черновицкой области уже обнаружены 15 случаев нового коронавируса, из них 11 — в селе Колинковцы Хотинского района.