Коронавирус в Украине: первый случай зафиксирован в Тернопольской области

Коронавирус в Украине: первый случай зафиксирован в Тернопольской областиhttps://racurs.ua/n135551-koronavirus-v-ukraine-pervyy-sluchay-zafiksirovan-v-ternopolskoy-oblasti.htmlРакурс
В Тернопольской области зафиксирован первый случай нового коронавируса.
Вирус обнаружили у жителя города Залещики, 1964 года рождения. Состояние больного — средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации.
По предварительной информации — это священнослужитель, у которого есть большая семья.
Отмечается, что уже установлен круг контактных лиц инфицированного.
В связи с обнаружением случая инфицирования региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовала за введение в области режима чрезвычайной ситуации.
Жителей области призывают соблюдать карантин, мыть руки с мылом и использовать антисептические средства. На выездах из Залещиков будут установлены полицейские посты, где правоохранители будут проводить скрининг.
Болезнь у него диагностировали в Тернопольском областном лабораторном центре
методом полимеразной цепной реакции. Результаты анализов для подтверждения отправят в Киев, сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
Количество выявленных в Украине случаев уже достигло 41. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В настоящее время обнаружены три летальных случая, связанные с коронавирусом. В то же время, уже выздоровел первый обнаруженный в Украине инфицированный.
Напомним, в Черновицкой области уже обнаружены 15 случаев нового коронавируса, из них 11 — в селе Колинковцы Хотинского района.