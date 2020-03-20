В Украине растет количество обнаруженных случаев инфицирования новым коронавирусом, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Украине количество обнаруженных случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 40.

Так, еще 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области. Таким образом, всего там уже обнаружены 25 инфицированных коронавирусом людей. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

По этому показателю область в настоящее время значительно опережает другие регионы Украины.

Также инфицированных обнаружили в Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Киевской областях и городе Киеве.

Три инфицированные коронавирусом человека умерли.

В Черновицкой области больше всего инфицированных коронавирусом людей обнаружили в селе Колинковцы Хотинского района — 11 человек. Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

Еще семь человек — в селе Брусница Кицманского района. По одной инфицированной лице зафиксировано в с. Топоровцы Новоселицкого района, Лужаны Кицманского района, селе Иживцы Сторожинецкого района и городах Черновцах и Хотине.

Отмечается, что у всех пациентов состояние здоровья стабильное. Они находятся под наблюдением врачей, только у двух человек старшего возраста имеется пневмония. Также один пациент находится на лечении амбулаторно, под наблюдением семейного врача.

В селах Топоровцы, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда. Все жители этих сел, которые являются контактными лицами или имеют историю путешествий в страны, где зафиксирован новый коронавирус, должны пойти на жесткий домашний карантин, подчеркивают в облгосадминистрации.

Напомним, в Минздраве предупреждают украинцев, что худший этап распространения нового коронавируса в Украине еще впереди.