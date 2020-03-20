В Україні зростає кількість виявлених випадків інфікування новим коронавірусом, фото: «Ракурс»

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Ракурс

В Україні кількість виявлених випадків інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2 досягнула 40.

Так, ще 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області. Таким чином, загалом там вже виявлено 25 інфікованих коронавірусом людей. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

За цим показником область наразі значно випереджає інші регіони України.

Також інфікованих виявлено у Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Київській областях та місті Києві.

Три інфіковані коронавірусом людини померли.

У Чернівецькій області найбільше інфікованих коронавірусом осіб виявлено в селі Колінківці Хотинського району — 11 людей. Про це повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

Ще сім осіб — у селі Брусниця Кіцманського району. По одній інфікованій особі зафіксовано в с. Топорівці Новоселицького району, Лужани Кіцманського району, селі Їжівці Сторожинецького району та містах Чернівцях і Хотині.

У селах Топорівці, Колінківці, Грозинці та Бочківці запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду. Усі мешканці цих сіл, які є контактними особами або мають історію подорожей до країн, де зафіксовано новий коронавірус, мають піти на жорсткий домашній карантин, наголошують в облдержадміністрації.

Зазначається, що в усіх пацієнтів стан здоров’я стабільний. Вони перебувають під наглядом лікарів, лише у двох людей старшого віку наявна пневмонія. Також один пацієнт перебуває на лікуванні амбулаторно, під наглядом сімейного лікаря.

Нагадаємо, у МОЗ попереджають українців, що найгірший етап поширення нового коронавірусу в Україні ще попереду.