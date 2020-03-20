Никита Потураев, фото: «Бизнес.медиа»

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Народных депутатов заменят следующими по избирательным спискам в случае, если они умрут от нового коронавируса SARS-CoV-2, который недавно обнаружили у нардепа из группы «Доверие» Сергея Шахова.

Об этом член фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил в эфире «24 канала».

Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый, — заявил Потураев.

Также Потураев отметил, что все народные избранники, которые виделись с Шаховым уже, вероятно, после его заражения, когда тот присутствовал на заседании парламентского комитета по вопросам экологической политики, сделали экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными.

Однако, отмечает Потураев, если в Раде все же возникнут так называемые цепочки заболевания, то весь парламент будет заражен, и все народные избранники переболеют.

Я этого никому не хочу пожелать, конечно, но у нас среди парламентариев есть люди преклонного возраста, которые в группе риска находятся. Так что у нас здесь ситуация очень-очень опасная, — подчеркнул народный избранник.

Напомним, в Украине уже зафиксированы 40 случаев инфицирования новым коронавирусом, три человека умерли.