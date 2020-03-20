Коронавірус у Раді: Якщо депутати помруть, їх замінять наступними за списком — Потураєв (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n135550-koronavirus-u-radi-yakscho-deputaty-pomrut-yih-zaminyat-nastupnymy-za-spyskom-poturaiev-video.htmlРакурс
Народних депутатів замінять наступними за виборчими списками у разі, якщо вони помруть від нового коронавірусу SARS-CoV-2, котрий нещодавно виявили в нардепа із групи «Довіра» Сергія Шахова.
Про це член фракції «Слуга народу» Микита Потураєв заявив в ефірі «24 каналу».
Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Повернемося до праці. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх списки є. Список зсунеться, хтось прийде новий, — заявив Потураєв.
Також Потураєв зазначив, що усі народні обранці, які бачилися з Шаховим вже, ймовірно, після його зараження, коли той був присутнім на засіданні парламентського комітету з питань екологічної політики, зробили експрес-тести на коронавірус, результати яких виявилися негативними.
Проте, зазначає Потураєв, якщо в Раді все ж виникнуть так звані ланцюги захворювання, то весь парламент буде заражений, і всі народні обранці перехворіють.
Я цього нікому не хочу побажати, звичайно, але є в нас серед парламентарів люди похилого віку, які в групі ризику знаходяться. Так що в нас тут ситуація дуже-дуже небезпечна, — наголосив народний обранець.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 40 випадків інфікування новим коронавірусом, три людини померли.