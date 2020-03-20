Микита Потураєв, фото: «Бизнес.медиа»

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Народних депутатів замінять наступними за виборчими списками у разі, якщо вони помруть від нового коронавірусу SARS-CoV-2, котрий нещодавно виявили в нардепа із групи «Довіра» Сергія Шахова.

Про це член фракції «Слуга народу» Микита Потураєв заявив в ефірі «24 каналу».

Ну перехворіємо. Що там хворіти, Господи? Повернемося до праці. Ну, хтось, можливо, помре. У всіх списки є. Список зсунеться, хтось прийде новий, — заявив Потураєв.

Також Потураєв зазначив, що усі народні обранці, які бачилися з Шаховим вже, ймовірно, після його зараження, коли той був присутнім на засіданні парламентського комітету з питань екологічної політики, зробили експрес-тести на коронавірус, результати яких виявилися негативними.

Проте, зазначає Потураєв, якщо в Раді все ж виникнуть так звані ланцюги захворювання, то весь парламент буде заражений, і всі народні обранці перехворіють.

Я цього нікому не хочу побажати, звичайно, але є в нас серед парламентарів люди похилого віку, які в групі ризику знаходяться. Так що в нас тут ситуація дуже-дуже небезпечна, — наголосив народний обранець.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 40 випадків інфікування новим коронавірусом, три людини померли.