В мире продолжается вспышка нового коронавируса

https://racurs.ua/n135554-pandemiya-koronavirusa-obnarujeno-bolee-280-tys-inficirovannyh-v-kitae-ne-fiksiruut-lokalnyh.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к возникновению коронавирусной инфекции COVID-19, продолжает распространяться по миру.

Уже зафиксировані более 280 тыс. инфицированных. Более 11,5 тыс. человек умерли, 91,1 тыс. вылечились. Об этом сообщает Telegram-канал BNO News.

Больше всего инфицированных в настоящее время официально обнаружено в материковом Китае — более 81 тыс., 3 тыс. 255 человек умерли.

В Государственном комитете по делам здравоохранения Китая утверждают, что континентальной части страны в пятницу не были зарегистрированы новые случаи локального заражения COVID-19. Однако был обнаружен 41 новый случай коронавируса у граждан, прибывших в Китай из других государств, сообщает агентство «Синьхуа».

На втором месте по распространенности коронавируса — европейский эпицентр этого заболевания Италия. Там зафиксировано уже более 47 тыс. случаев заболевания и более 4 тыс. связанных с коронавирусом смертей.

Третью строчку в этом печальном рейтинге занимает Испания — более 21,5 тыс. случаев SARS-CoV-2 и не менее 1 тыс. 93 жертвы коронавируса.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Украине уже зафиксированы более 40 случаев нового коронавируса.