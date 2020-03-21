Тремор – найбільш поширений розлад руху

https://racurs.ua/ua/n135553-ucheni-vstanovyly-scho-vyklykaie-tremor-i-yak-z-cym-borotysya.html

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Тремор, найбільш поширений розлад руху, що полягає у мимовільних, швидких, ритмічних коливаннях руху частин тіла або всього тіла, викликаних м’язовими скороченнями, «запускає" збій у роботі певної групи клітин мозку.

Йдеться про клітини Пуркін'є - великі клітини кори мозочка, пов’язані з координацією рухів. Такого висновку дійшли учені з Медичного коледжу Бейлора (Х'юстон, США) в результаті проведених експериментів над тваринами. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Вчені встановили, що клітини Пуркіньє викликають тремор, коли їхня схема передачі сигналів іншим нейронам змінюється від звичайної до сигналізації у сплеску.

Коли дослідники цілеспрямовано змусили ці клітини передавати сигнали у вигляді сплесків, у піддослідних тварин спостерігався тремор.

Ми виявили, що клітини Пуркіньє в мозочку можуть спрацьовувати і поширювати сигнали про тремор, — зазначають дослідники.

Тремор припинявся і нейрони починали працювати в нормальному режимі, коли піддослідні тварини піддавалися глибокій мозковій стимуляції, спрямованій на групу нейронів мозочка, котрі взаємодіють з клітинами Пуркіньє.

У межах дослідження учені також генетично усунули здатність клітин Пуркіньє у піддослідних тварин спілкуватися з іншими клітинами, очікуючи, що у тварин розвинеться тремор. Однак цього не сталося.

Дивно, але ми не побачили тремтіння, — зазначають учені. — Це свідчить про те, що саме активність, а не втрата активності клітин Пуркіньє була важливою для спричинення тремору. Клітини Пуркіньє повинні були вміти сигналізувати іншим мозковим клітинам про виникнення тремору.

Втім, хоч це відкриття виглядає багатообіцяючим, до його клінічного застосування ще дуже далеко, наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік учені встановили причину розвитку хвороби Паркінсона.