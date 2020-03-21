Тремор – наиболее распространенное расстройство движения, фото:

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Тремор, наиболее распространенное расстройство движения, которое заключается в непроизвольных, быстрых, ритмических колебаниях движения частей тела или всего тела, вызванных мышечными сокращениями, «запускает» сбой в работе определенной группы клеток мозга.

Речь идет о клетках Пуркинье — крупных клетках коры мозжечка, связанных с координацией движений. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа Бэйлора (Хьюстон, США) в результате проведенных экспериментов над животными. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ученые установили, что клетки Пуркинье вызывают тремор, когда их схема передачи сигналов другим нейронам изменяется от обычной к сигнализации во всплеске.

Когда исследователи целенаправленно заставили эти клетки передавать сигналы в виде всплесков, у подопытных животных наблюдался тремор.

Мы обнаружили, что клетки Пуркинье в мозжечке могут срабатывать и распространять сигналы о треморе, — отмечают исследователи.

Тремор прекращался и нейроны начинали работать в нормальном режиме, когда подопытные животные подвергались глубокой мозговой стимуляции, направленной на группу нейронов мозжечка, которые взаимодействуют с клетками Пуркинье.

В рамках исследования ученые также генетически устранили способность клеток Пуркинье у подопытных животных общаться с другими клетками, ожидая, что у животных разовьется тремор. Однако этого не произошло.

Удивительно, но мы не увидели дрожи, — отмечают ученые. — Это свидетельствует о том, что именно активность, а не потеря активности клеток Пуркинье была важной для возникновения тремора. Клетки Пуркинье должны были уметь сигнализировать другим мозговым клеткам о возникновении тремора.

Впрочем, хоть это открытие и выглядит многообещающим, до его клинического применения еще очень далеко, отмечают исследователи.

Напомним, в прошлом году ученые установили причину развития болезни Паркинсона.