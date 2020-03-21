Почетный караул возле Верховной Рады, фото: Верховная Рада Украины

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Верховная Рада из-за введенного в связи с угрозой распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 карантина приостанавливает церемонию проведения мероприятий, связанных с несением почетного караула Национальной гвардии.

Дата возобновления церемонии не указывается. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Соответствующая церемония проходила у здания парламента ежедневно с 10.00 до 18.00 со сменой караула каждый час. Она была введена с 1 марта этого года.

Введение Почетного караула возле Верховной Рады не все украинцы восприняли положительно. В частности, в соцсетях критиковалось полосатое оформление установленной возле парламента «будки», у которой несут стражу Нацгвардейцы. Многие увидели в ней неуместное сходство с пограничными сооружениями или армией царской России.

Напомним, коронавирус недавно обнаружили у народного депутата из группы «Доверие» Сергея Шахова. Уже после вероятной даты инфицирования он посещал заседание одного из парламентских комитетов.