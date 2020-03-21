Почесна варта біля Верховної Ради, фото: Верховна Рада України

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Верховна Рада через запроваджений у зв’язку із загрозою поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2 карантин призупиняє церемонію проведення заходів, пов’язаних з несенням Почесної варти Національної гвардії.

Дата відновлення церемонії не вказується. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Відповідна церемонія відбувалася біля будівлі парламенту щоденно з 10.00 до 18.00 зі зміною варти щогодини. Її було запроваджено з 1 березня цього року.

Запровадження Почесної варти біля Верховної Ради не всі українці сприйняли позитивно. Зокрема, у соцмережах критикувалося смугасте оформлення встановленої біля парламенту «будки», біля якої несуть варту Нацгвардійці. Багато хто побачив у ній недоречну схожість з прикордонними спорудами чи армією царської Росії.

Нагадаємо, коронавірус нещодавно виявили в народного депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова. Вже після ймовірної дати інфікування він відвідував засідання одного з парламентських комітетів.