Померла голова фонду «Демократичні ініціативи» Бекешкіна

Ірина Бекешкіна, фото: Фонд «Демократичні Ініціативи»

https://racurs.ua/ua/n135556-pomerla-golova-fondu-demokratychni-iniciatyvy-bekeshkina.html

Ракурс

Ірина Бекешкіна, голова фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, пішла з життя.

Відомому українському соціологу було 68 років. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Причини смерті Бекешкіної не повідомляються.

Вона народилася у лютому 1952 року в місті Івдель Свердловської області РРФСР.

Закінчила філософський факультет Київського університету імені Т. Г. Шевченка і аспірантуру Інституту філософії АН УРСР.

З 1991 року Бекешкіна — науковий співробітник Інституту соціології НАН України. У 1996 році стала заступником директора фонду «Демократичні ініціативи», з 2001 року — науковим керівником цього фонду.

Нагадаємо, у травні минулого року Бекешкіна висловила сумніви щодо аргументів, якими президент України Володимир Зеленський пояснював своє рішення достроково розпустити парламент.