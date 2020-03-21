Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: Victor Vizu

https://racurs.ua/ua/n135557-gospitalizovano-zastupnyka-golovy-harkivskoyi-oblrady-u-yogo-drujyny-vyyavyly-koronavirus.html

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Заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача госпіталізовано до київської лікарні після погіршення стану здоров’я.

У його 37-річної дружини виявили новий коронавірус. Жінка перебуває на самоізоляції й почувається добре. У 50-річного Скоробагача коронавірусу наразі не виявлено. Про це повідомляє видання MediaPort з посиланням на його прес-секретаря.

Вчора стало відомо про виявлення коронавірусу у жителя Харківської області. Очільник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер згодом повідомив, що 37-річна харків’янка, у якої діагностували коронавірус після повернення із Франції, на територію області не в’їжджала й перебуває на Київщині.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано понад 40 випадків інфікування новим коронавірусом, три людини померли. Найбільше випадків у Чернівецькій області.