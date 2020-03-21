Кадр з відео

https://racurs.ua/ua/n135558-epidemiya-koronavirusu-ispanskyy-telekanal-pokazav-yak-rozvantajuut-respiratory-z-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Іспанський телеканал RTVE в одному зі своїх сюжетів продемонстрував відеозапис розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва.

Написи на коробках із засобами захисту свідчили, що їх виготовила харківська компанія BUK. Зокрема, на них вказаний слоган «Чисте повітря в будь-яких умовах». Відповідний сюжет опубліковано на сайті телеканалу.

Водночас, де і коли відбувалося це розвантаження, не вказується.

Наразі в Україні спостерігається дефіцит респіраторів та медичних масок.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко нещодавно у своєму Фейсбуці опублікував перелік компаній, які продавали захисні маски впродовж останніх трьох місяців. У цьому списку ТОВ «БУК. ЮА» — на 37 місці.

Загалом, за інформацією Луценка, з України за кордон за три місяці було продано 983,5 тон такої продукції.

Нагадаємо, вчора з України до Києва вилетів літак, який має привезти медичні маски, лабораторні та експрес-тести на коронавірус, а також апарати для вентиляції легенів.