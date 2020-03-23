В Украину доставили тесты на коронавирус. Фото: Facebook Кирилла Тимошенко

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Китайским коронавирусом в Украине инфицированы уже 73 человека. В связи с распространением вируса в Украину из Китая доставили партию тестов для выявления COVID-19, а также различные средства для борьбы с коронавирусом.

Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил партию медицинских препаратов в аэропорт «Борисполь» в ночь с 22 на 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с COVID-19.

Как отмечают в Офисе президента, медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена ​​повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. Только после лабораторного анализа можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.

У Зеленского заверили, что это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей в Facebook отметил, что Нацгвардия в понедельник доставит эти тесты в регионы Украины.

До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны, — добавил он.

Напомним, вечером 22 марта в Министерстве здравоохранения заявили о новых инфицированных коронавирусом в Украине. За сутки COVID-19 диагностировали у 26 человек. Общее количество заболевших в Украине — 73.