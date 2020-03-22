Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135599-koronavirus-v-ukraine-podtverjdeno-73-sluchaya-zarajeniya-minzdrav-infografika.html

Ракурс

Коронавирус всех пугает темпами распространения. На данный момент в Украине подтверждены 73 факта инфицирования коронавирусом.

Тревожные цифры опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Лишь за сегодняшний день в Украине зафиксированы 26 новых случаев заражения COVID-19.

Случаи заражения выявлены в следующих областях:

Днепропетровская область — 2;

Донецкая область — 1;

Житомирская область — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный);

Киев — 29 (20 случаев в течение последних суток);

Киевская область — 5;

Львовская область — 2;

Тернопольская область — 1;

Черновицкая область — 25 (1 летальный);

Черкасская область — 1.

Всего в Украине зафиксированы три летальных исхода от COVID-19. Один пациент выздоровел, отсутствие коронавируса подтверждено повторным диагностированием.

Всего с начала года вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ Украины получены 645 подозрений. Из них 530 подозрений не подтвердились, по 42 в настоящее время проводятся исследования.