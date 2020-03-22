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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс
Коронавирус: в Украине подтверждены 73 случая заражения — Минздрав (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n135599-koronavirus-v-ukraine-podtverjdeno-73-sluchaya-zarajeniya-minzdrav-infografika.htmlРакурс
Коронавирус всех пугает темпами распространения. На данный момент в Украине подтверждены 73 факта инфицирования коронавирусом.
Тревожные цифры опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ).
Лишь за сегодняшний день в Украине зафиксированы 26 новых случаев заражения COVID-19.
Случаи заражения выявлены в следующих областях:
- Днепропетровская область — 2;
- Донецкая область — 1;
- Житомирская область — 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный);
- Киев — 29 (20 случаев в течение последних суток);
- Киевская область — 5;
- Львовская область — 2;
- Тернопольская область — 1;
- Черновицкая область — 25 (1 летальный);
- Черкасская область — 1.
Всего в Украине зафиксированы три летальных исхода от COVID-19. Один пациент выздоровел, отсутствие коронавируса подтверждено повторным диагностированием.
Всего с начала года вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ Украины получены 645 подозрений. Из них 530 подозрений не подтвердились, по 42 в настоящее время проводятся исследования.
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