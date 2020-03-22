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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Коронавирус: в Украине подтверждены 73 случая заражения — Минздрав (ИНФОГРАФИКА)

22 мар 2020, 23:31
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Коронавирус всех пугает темпами распространения. На данный момент в Украине подтверждены 73 факта инфицирования коронавирусом.

Тревожные цифры опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Скриншот поста ЦОЗ Украины в FacebookЛишь за сегодняшний день в Украине зафиксированы 26 новых случаев заражения COVID-19.

Случаи заражения выявлены в следующих областях:

  • Днепропетровская область — 2;
  • Донецкая область — 1;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный);
  • Киев — 29 (20 случаев в течение последних суток);
  • Киевская область — 5;
  • Львовская область — 2;
  • Тернопольская область — 1;
  • Черновицкая область — 25 (1 летальный);
  • Черкасская область — 1.

Всего в Украине зафиксированы три летальных исхода от COVID-19. Один пациент выздоровел, отсутствие коронавируса подтверждено повторным диагностированием.

Данные вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины. Фото: Facebook

Всего с начала года вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ Украины получены 645 подозрений. Из них 530 подозрений не подтвердились, по 42 в настоящее время проводятся исследования.

Источник: Ракурс


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