Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Коронавірус: в Україні підтверджено 73 випадки зараження — МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

22 бер 2020, 23:31
999

Коронавірус всіх лякає темпами поширення. На даний момент в Україні підтверджено 73 факти інфікування коронавірусом.

Тривожні цифри опублікував у Facebook Центр громадського здоров’я (ЦГЗ).

Скріншот поста ЦГЗ України в Facebook

Лише за сьогоднішній день в Україні зафіксовано 26 нових випадків зараження COVID-19.

Випадки зараження виявлені у наступних областях:

  • Дніпропетровська область — 2;
  • Донецька область — 1;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
  • Київ — 29 (20 випадків протягом останньої доби);
  • Київська область — 5;
  • Львівська область — 2;
  • Тернопільська область — 1;
  • Чернівецька область — 25 (1 летальний);
  • Черкаська область — 1.

Всього в Україні зафіксовано три летальні випадки від COVID-19. Один пацієнт одужав, відсутність коронавірусу підтверджена повторним діагностуванням.

Дані вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України. Фото: FacebookВсього з початку року вірусологічною референс-лабораторією ЦГЗ України отримано 645 підозр. Із них 530 підозр не підтвердилися, по 42 наразі проводяться дослідження.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше