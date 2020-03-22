Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135599-koronavirus-v-ukrayini-pidtverdjeno-73-vypadky-zarajennya-moz-infografika.html

Ракурс

Коронавірус всіх лякає темпами поширення. На даний момент в Україні підтверджено 73 факти інфікування коронавірусом.

Тривожні цифри опублікував у Facebook Центр громадського здоров’я (ЦГЗ).

Лише за сьогоднішній день в Україні зафіксовано 26 нових випадків зараження COVID-19.

Випадки зараження виявлені у наступних областях:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);

Київ — 29 (20 випадків протягом останньої доби);

Київська область — 5;

Львівська область — 2;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська область — 1.

Всього в Україні зафіксовано три летальні випадки від COVID-19. Один пацієнт одужав, відсутність коронавірусу підтверджена повторним діагностуванням.

Всього з початку року вірусологічною референс-лабораторією ЦГЗ України отримано 645 підозр. Із них 530 підозр не підтвердилися, по 42 наразі проводяться дослідження.