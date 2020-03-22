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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс
Коронавірус: в Україні підтверджено 73 випадки зараження — МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n135599-koronavirus-v-ukrayini-pidtverdjeno-73-vypadky-zarajennya-moz-infografika.htmlРакурс
Коронавірус всіх лякає темпами поширення. На даний момент в Україні підтверджено 73 факти інфікування коронавірусом.
Тривожні цифри опублікував у Facebook Центр громадського здоров’я (ЦГЗ).
Лише за сьогоднішній день в Україні зафіксовано 26 нових випадків зараження COVID-19.
Випадки зараження виявлені у наступних областях:
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 5 (1 летальний);
- Київ — 29 (20 випадків протягом останньої доби);
- Київська область — 5;
- Львівська область — 2;
- Тернопільська область — 1;
- Чернівецька область — 25 (1 летальний);
- Черкаська область — 1.
Всього в Україні зафіксовано три летальні випадки від COVID-19. Один пацієнт одужав, відсутність коронавірусу підтверджена повторним діагностуванням.
Всього з початку року вірусологічною референс-лабораторією ЦГЗ України отримано 645 підозр. Із них 530 підозр не підтвердилися, по 42 наразі проводяться дослідження.
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