Дмитро Разумков. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n135598-verhovna-rada-zbyraietsya-provesty-pozachergove-zasidannya-razumkov.html

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Верховна Рада може найближчим часом провести позачергове засідання, якщо буде необхідність введення в країні надзвичайного стану у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Таку заяву зробив спікер українського парламенту Дмитро Разумков у ефірі телеканалу «Україна».

Разумков повідомив, що наразі парламент готується до позачергового засідання і депутати працюють над законопроектами, які плануються на ньому розглядати. Законопроекти проходять узгодження в комітетах.

Спікер уточнив, що для більш швидкої і якісної підготовки законопроектів Верховна Рада застосувала дворівневий підхід. По-перше, створено робочу групу, до якої увійшли представники усіх фракцій і груп, щоб нормалізувати і врегулювати спірні питання і поліпшити законопроекти. По-друге, опрацьовані документи будуть узгоджуватися з керівниками депутатських фракцій для того, щоб максимально прискорити процес прийняття законопроектів.

Також Верховна Рада очікує законопроекти від уряду, які постарається розглянути у найкоротші терміни.