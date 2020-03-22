Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дмитро Разумков. Фото: УНІАН

Верховна Рада збирається провести позачергове засідання — Разумков

22 бер 2020, 22:31
999

Верховна Рада може найближчим часом провести позачергове засідання, якщо буде необхідність введення в країні надзвичайного стану у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Таку заяву зробив спікер українського парламенту Дмитро Разумков у ефірі телеканалу «Україна».

Разумков повідомив, що наразі парламент готується до позачергового засідання і депутати працюють над законопроектами, які плануються на ньому розглядати. Законопроекти проходять узгодження в комітетах.

Спікер уточнив, що для більш швидкої і якісної підготовки законопроектів Верховна Рада застосувала дворівневий підхід. По-перше, створено робочу групу, до якої увійшли представники усіх фракцій і груп, щоб нормалізувати і врегулювати спірні питання і поліпшити законопроекти. По-друге, опрацьовані документи будуть узгоджуватися з керівниками депутатських фракцій для того, щоб максимально прискорити процес прийняття законопроектів.

Також Верховна Рада очікує законопроекти від уряду, які постарається розглянути у найкоротші терміни.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше