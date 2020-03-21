Народні депутати в Раді. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n135574-nardepy-zmojut-golosuvaty-dystanciyno-u-radi-zareiestruvaly-vidpovidnyy-zakonoproekt.html

Ракурс

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який дозволить народним депутатам голосувати дистанційно.

Під час пандемії коронавірусу парламентарі зможуть працювати в режимі відеоконференції. Проект закону «Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів ВРУ в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)» авторства нардепа від «Слуги народу» Руслана Стефанчука зареєстрований на сайті Ради під № 3250.

Як повідомляє «Судебно-юридическая газета», голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що 23 березня в парламенті протестують дистанційне голосування. Таким чином народні обранці зможуть приймати важливі законопроекти під час карантину і не ризикуючи підхопити коронавірусну інфекцію COVID-19.

Видання «Страна» у Telegram повідомило, що заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук написала в партійному чаті, що наступного тижня можливо буде позачергове засідання ВРУ на якому розглянуть введення надзвичайного стану в Україні.

Нагадаємо, член фракції «Слуга народу» Микита Потураєв насмілився заявити, що народних депутатів будуть замінювати наступними за виборчими списками у разі, якщо вони помруть від нового коронавірусу SARS-CoV-2. Як відомо, заразився нардеп із групи «Довіра» Сергій Шахов.