Народные депутаты в Раде. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n135574-nardepy-smogut-golosovat-distancionno-v-rade-zaregistrirovali-sootvetstvuuschiy-zakonoproekt.html

Ракурс

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который позволит народным депутатам голосовать дистанционно.

Во время пандемии коронавируса парламентарии смогут работать в режиме видеоконференции. Проект закона «Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады и заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)» авторства нардепа от «Слуги народа» Руслана Стефанчука зарегистрирован на сайте Рады под № 3250.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что 23 марта в парламенте протестируют дистанционное голосование. Таким образом народные избранники смогут принимать важные законопроекты во время карантина и не рискуя подхватить коронавирусную инфекцию COVID-19.

Издание «Страна» в Telegram сообщило, что заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук написала в партийном чате, что на следующей неделе возможно будет внеочередное заседание ВРУ, на котором рассмотрят введение чрезвычайного положения в Украине.

Напомним, член фракции «Слуга народа» Никита Потураев осмелился заявить, что народных депутатов будут заменять следующими по избирательным спискам в случае, если они умрут от нового коронавируса SARS-CoV-2. Как известно, уже заразился нардеп из группы «Доверие» Сергей Шахов.