Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135573-rejim-chrezvychaynoy-situacii-obyavili-na-donetchine.html

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Чрезвычайную ситуацию объявили в Донецкой области.

С начала следующей недели в регионе будет действовать ряд ограничений. Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая угрозу распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram.

Губернатор поручил обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина.

В полночь 23 марта приостанавливается работа рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров. Исключение составляет лишь те точки, которые являются основным или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости.

Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19. Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация сейчас стабильная и контролируемая: имеем один подтвержденный лабораторно случай поражения коронавирусной инфекцией, — отметил Кириленко.

Напомним, в Украине из-за распространения китайского коронавируса могут ввести чрезвычайное положение уже на следующей неделе. Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание завтра, чиновники будут обсуждать вопрос введения ЧП в Украине.