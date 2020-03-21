Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Надзвичайну ситуацію оголосили у Донецькій області.

З початку наступного тижня в регіоні буде діяти низка обмежень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram.

Губернатор доручив забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств (організацій) та забезпечити їх стале функціонування із дотриманням вимог, передбачених в рамках загальнодержавного карантину.

Опівночі 23 березня призупиняється робота ринків та подібних до них суб'єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів. Виключення становить лише ті точки, які є основним або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко й ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19. Прошу жителів Донецької області не панікувати. Ситуація наразі стабільна і контрольована: маємо один підтверджений лабораторно випадок ураження коронавірусною інфекцією, — зазначив Кириленко.

Нагадаємо, в Україні через поширення китайського коронавірусу можуть запровадити надзвичайний стан вже наступного тижня. Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання завтра, чиновники обговорюватимуть питання впровадження НС в Україні.