Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Надзвичайний стан в Україні через поширення китайського коронавірусу можуть запровадити на початку наступного тижня.

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання завтра, 22 березня. Чиновники обговорюватимуть питання впровадження НС в Україні. А Верховна Рада 23−24 березня збереться на позачергове засідання, де можуть вирішити питання введення надзвичайного стану. Про це 21 березня повідомив громадський діяч Андрій Смолій у Facebook.

Про те, що позачергове засідання парламенту можуть скликати у наступний вівторок, пише й видання «РБК-Україна» з посиланням на джерело у партії «Слуга народу».

Мені не відомо напевно, але президент говорив на фракції, що так. Якщо буде позачергове засідання, то перед тим має бути рішення РНБО. РНБО звертається до президента з рішенням, президент — указ, ми — постанову, — зазначило джерело.

У керівництві фракції «Слуга народу"повідомили, що ані точної дати засідання, ані порядку денного поки не затверджено.

Введення надзвичайного стану може передбачати обмеження пересування в межах країни чи міста, більше жорсткий карантин, комендантську годину, перехід органів влади в особливий режим роботи тощо.

Нагадаємо, надзвичайна ситуація через коронавірус діє вже у Чернівецькій, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Харківській, Київська областях та у місті Київ.