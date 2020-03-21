Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135567-chrezvychaynoe-polojenie-v-ukraine-zavtra-soberetsya-snbo-a-zatem-i-verhovnaya-rada-smi.html

Ракурс

Чрезвычайное положение в Украине из-за распространения китайского коронавируса могут ввести в начале следующей недели.

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание завтра, 22 марта. Чиновники будут обсуждать вопрос введения ЧП в Украине. А Верховная Рада 23−24 марта соберется на внеочередное заседание, где могут решить вопрос введения чрезвычайного положения. Об этом 21 марта сообщил общественный деятель Андрей Смолий в Facebook.

О том, что внеочередное заседание парламента могут созвать в следующий вторник, пишет и издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа».

Мне не известно, наверняка, но президент говорил на фракции, что да. Если будет внеочередное заседание, то перед тем должно быть решение СНБО. СНБО обращается к президенту с решением, президент — указ, мы — постановление, — отметил источник.

В руководстве фракции «Слуга народа» сообщили, что точная дата заседания и повестка дня пока не утверждены.

Введение чрезвычайного положения может предусматривать ограничения передвижения в пределах страны или города, более жесткий карантин, комендантский час, переход органов власти в особый режим работы.

Напомним, чрезвычайная ситуация из-за коронавируса действует уже в Черновицкой, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях и в городе Киев.