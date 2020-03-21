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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Коронавирус в Украине: на Харьковщине ввели режим чрезвычайной ситуации

21 мар 2020, 16:19
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Чрезвычайную ситуацию ввели в Харьковской области.

Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской ОГА. Об этом после заседания заявил председатель Харьковской облдкержадмінітра Алексей Кучер, сообщает «Общественное».

С учетом того, что у нас ситуация в регионе осложняется, с учетом того, что у жительницы города Харькова все же зафиксировано и подтверждено случай коронавирус, ввести сегодня чрезвычайную ситуацию в регионе, — отметил чиновник.

Общественный транспорт в области решили пока не останавливать.

Сейчас в Харьковской области устанавливают, с кем общалась 37-летняя харьковчанка, которая заразилась коронавирусом. Больная женщина сейчас находится в Киевской области.

Также на брифинге сообщили, что области выявлен факт нарушения режима самоизоляции. Условия карантина нарушила женщина, которая вернулась из-за границы.

Напомним, в киевской больнице после ухудшения состояния здоровья госпитализировали заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача. В его 37-летней жены обнаружили новый коронавирус. Женщина находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.


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