Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Надзвичайну ситуацію ввели в Харківській області.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Харківській ОДА. Про це після засідання заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє «Суспільне».

З урахуванням того, що у нас ситуація в регіоні ускладнюється, з урахуванням того, що у мешканки міста Харкова все ж таки зафіксовано і підтверджено випадок коронавірусу, ввести сьогодні надзвичайну ситуацію в регіоні, — зазначив чиновник.

Громадський транспорт в області вирішили поки не зупиняти.

Наразі у Харківській області встановлюють, з ким спілкувалася 37-річна харків’янка, яка заразилася коронавірусом. Хвора жінка наразі перебуває в Київській області.

Також на брифінгу повідомили, що області виявлено факт порушення режиму самоізоляції. Умови карантину порушила жінка, яка повернулася з-за кордону.

Нагадаємо, до київської лікарні після погіршення стану здоров’я госпіталізували заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача. У його 37-річної дружини виявили новий коронавірус. Жінка перебуває на самоізоляції й почувається добре.