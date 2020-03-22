Дмитрий Разумков. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n135598-verhovnaya-rada-sobiraetsya-provesti-vneocherednoe-zasedanie-razumkov.html

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Верховная Рада может в ближайшее время провести внеочередное заседание, если будет необходимость введения в стране чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

Такое заявление сделал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина».

Разумков сообщил, что в настоящее время парламент готовится к внеочередному заседанию и депутаты работают над законопроектами, которые планируются на нем рассматривать. Законопроекты проходят согласование в комитетах.

Спикер уточнил, что для более быстрой и качественной подготовки законопроектов Верховная Рада применила двухуровневый подход. Во-первых, создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций и групп, чтобы нормализовать и урегулировать спорные вопросы и улучшить законопроекты. Во-вторых, проработанные документы будут согласовываться с руководителями депутатских фракций для того, чтобы максимально ускорить процесс принятия законопроектов.

Также Верховная Рада ожидает законопроекты от правительства, которые постарается рассмотреть в кратчайшие сроки.