Міністерська помилка: в Україні від коронавірусу не одужали восьмеро осіб, бо вони і не хворіли

Коронавірус. Фото: Ракурс

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Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України сьогодні повідомило недостовірну інформацію про кількість людей, які вилікувалися від коронавірусу. В Україні поки лише одна людина вилікувалася від смертельної інфекції.

МОЗ уточнив інформацію. Як виявилося, у сімох осіб із Чернівецької області, яких МОЗ відніс до вилікуваних від коронавірусу, були лише підозри на зараження COVID-19. На щастя, ці підозри не підтвердилися, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Після повторних тестів було встановлено, що люди не заражені коронавірусом.

За уточненою інформацією, на 22 березня в Україні лабораторно підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом. Один пацієнт вилікувався від коронавірусу, троє людей померли.

Найбільша кількість заражених у Чернівецькій області — 25 осіб. У Києві підтверджено дев’ять випадків зараження, У Київській області — чотири випадки. По два випадки зараження зафіксовано у Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. По одному випадку зараження зафіксовано у Донецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Як сьогодні писав «Ракурс», Міністерство охорони здоров’я повідомило, що в Україні на 22 березня від коронавірусу вилікувалися вісім осіб. Але дана інформація відомства виявилася недостовірною.