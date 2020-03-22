Коронавірус в Україні: МОЗ повідомило про одужання нових хворих на COVID-19, фото — Pixabay

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Ракурс

Хворі на COVID-19 в Україні почали одужувати. В країні вже восьмеро таких людей.

Станом на ранок 22 березня зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, зокрема восьмеро людей одужали. Усі вони із Чернівецької області

Про це повідомив сьогодні Центр громадського здоров’я. Коронавірусна інфекція COVID-19 зареєстрована у Дніпропетровській (2), Донецькій (1), Житомирській (2), Івано-Франківській областях (2), Києві (9), Київській (4), Львівській (1), Тернопільській (1), Чернівецькій областях (25).

Дослідження здійснювали вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії.

Всього з початку 2020 року надійшло 531 повідомлення про підозру: 47 підтверджено, 441 результат негативний, 43 зразки досліджують. Вірусологічна лабораторія ЦГЗ досліджує зразки не тільки людей із підозрою інфікування, а і визначених контактних осіб. Загалом досліджено більше 790 зразків.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що від коронавірусу вилікувався чоловік у Чернівцях, який перший в Україні захворів на COVID-19.