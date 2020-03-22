Коронавірус в Україні: МОЗ кличе в епідбригади студентів-інтернів та фахівців інших держвідомств — Ляшко, фото — Pixabay

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Міністерство охорони здоров’я України закличе в епідбригади студентів-інтернів, студентів 5 і 6 курсів, а також фахівців інших відомств.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Києві 22 березня.

МОЗ закликав до співпраці підпорядковані заклади вищої освіти. Ляшко розповів, що йдеться про тих, хто зараз перебуває на заочному циклі навчання.

Він закликав студентів-медиків контактувати із відповідальними особами в своїх навчальних закладах, «вийти і допомогти медикам боротися із епідемією».

Крім того, в епідбригади закличуть й фахівців Держслужби з питань безпечності споживчих товарів і Держслужби з питань праці. Йдеться про осіб з освітою епідеміологічного профілю. Ці заходи покликані підсилити бригади відповідними фахівцями.

Нагадаємо, що з 23 березня в Києві запроваджуються більш жорсткі обмеження у транспорті, аптеках, магазинах, парках і дворах.