Зеленська і Осадча знялися в ролику МОЗ про коронавірус, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n135582-zelenska-i-osadcha-znyalysya-v-rolyku-moz-pro-koronavirus-video.html

Ракурс

Профілактика коронавірусу в Україні стала об'єктом уваги першої леді Олени Зеленської. Вона разом із іншими відомими мамами знялася у ролику Міністерства охорони здоров’я України.

Зеленська, телеведучі Олена Фроляк, Марія Єфросиніна та Катерина Осадча закликали подбати про безпеку дітей, пояснити їм прості правила та забезпечити комфортне навчання вдома.

Якщо бачите тривогу в маленьких очах, обов’язково поговоріть зі своєю дитиною. Будьте правильним прикладом для своїх дітей, — говорить у відео Зеленська і просить також навчити дітей правильно мити руки.

Осадча розповідає, що вдома можна створити «найкращу у світі школу».

Карантин — це не канікули! — закликає Осадча.

Олена Фроляк показує, як правильно чхати, а Єфросініна — як робити вдома зарядку і тримати дітей в хорошому тонусі і формі. Педіатр МОЗ Наталя Кундіна просить матерів не займатися самолікування.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що медики залучили до зйомок агітаційних матеріалів зірок шоу-бізнеса.