Зеленская и Осадчая снялись в ролике Минздрава о коронавирусе, скриншот видео

https://racurs.ua/n135582-zelenskaya-i-osadchaya-snyalis-v-rolike-minzdrava-o-koronaviruse-video.html

Ракурс

Профилактика коронавируса в Украине стала объектом внимания первой леди Елены Зеленской. Она вместе с другими известными мамами снялась в ролике Министерства здравоохранения Украины.

Зеленская, телеведущие Елена Фроляк, Мария Ефросинина и Екатерина Осадчая призвали позаботиться о безопасности детей, объяснить им простые правила и обеспечить комфортное обучение дома.

Если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей, — говорит в видео Зеленская и просит также научить детей правильно мыть руки.

Осадчая говорит, что дома можно создать «лучшую в мире школу».

Карантин — это не каникулы! — призывает Осадчая.

Елена Фроляк показывает, как правильно чихать, а Ефросинина — как делать дома зарядку и держать детей в хорошем тонусе и форме. Педиатр Минздрава Наталья Кундина просит матерей не заниматься самолечением.

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