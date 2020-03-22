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Землетрясение в Хорватии: под завалами в Загребе погиб ребенок, фото — Croatiaweek

Сильное землетрясение произошло в Хорватии, под завалами в Загребе погиб ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

22 мар 2020, 11:38
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Сильное землетрясение ошарашило Хорватию и ее столицу. Оно частично разрушило много зданий и вызвало панику среди граждан.

Один человек погиб под завалами дома в Загребе. Речь идет о ребенке, сообщает Reuters со ссылкой на представителя власти.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о землетрясениях магнитудой 5,3 и 5 с эпицентром недалеко от столицы Хорватии. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильное землетрясение произошло в Хорватии, под завалами в Загребе погиб ребенок, фото — Croatiaweek

Сильное землетрясение произошло в Хорватии, под завалами в Загребе погиб ребенок, фото — Croatiaweek

В Загребе повреждены здания, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией. Сообщалось также о нескольких пожарах. Свидетели говорят, что в нескольких зданиях упали стены, а крыши были повреждены. Некоторые улицы города покрыты обломками кирпича и бетона.

Знаменитый собор Загреба также поврежден, обрушился один из его шпилей. Собор восстановили после землетрясения 1880 года.

Из-за эпидемии коронавируса людям, которые выбежали из квартир на улицу, приказывали избегать парков и скверов, но они не имели выбора, поскольку пытались спасаться от дальнейших разрушений.

Землетрясение в Хорватии: под завалами в Загребе погиб ребенок, фото — Croatiaweek

Землетрясение в Хорватии: под завалами в Загребе погиб ребенок, фото — Croatiaweek

Землетрясение в Хорватии: под завалами в Загребе погиб ребенок, фото — Croatiaweek

Землетрясение в Хорватии: под завалами в Загребе погиб ребенок, фото — Croatiaweek


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