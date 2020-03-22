Сильное землетрясение произошло в Хорватии, под завалами в Загребе погиб ребенок (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n135581-silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-horvatii-pod-zavalami-v-zagrebe-pogib-rebenok-foto-video.htmlРакурс
Сильное землетрясение ошарашило Хорватию и ее столицу. Оно частично разрушило много зданий и вызвало панику среди граждан.
Один человек погиб под завалами дома в Загребе. Речь идет о ребенке, сообщает Reuters со ссылкой на представителя власти.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о землетрясениях магнитудой 5,3 и 5 с эпицентром недалеко от столицы Хорватии. Очаг залегал на глубине 10 км.
В Загребе повреждены здания, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией. Сообщалось также о нескольких пожарах. Свидетели говорят, что в нескольких зданиях упали стены, а крыши были повреждены. Некоторые улицы города покрыты обломками кирпича и бетона.
Знаменитый собор Загреба также поврежден, обрушился один из его шпилей. Собор восстановили после землетрясения 1880 года.
Из-за эпидемии коронавируса людям, которые выбежали из квартир на улицу, приказывали избегать парков и скверов, но они не имели выбора, поскольку пытались спасаться от дальнейших разрушений.