Сильний землетрус стався у Хорватії, під завалами у Загребі загинула дитина, фото — Croatiaweek

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Сильний землетрус ошелешив Хорватію та її столицю, спричинивши шкоду будівлям та паніку серед громадян.

Одна людина загинула під завалами будівлі, яка впала у Загребі. Йдеться про дитину, повідомляє Reuters з посиланням на представника влади.

Раніше Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр інформував про землетруси магнітудою 5,3 і 5 з епіцентрами неподалік від столиці Хорватії. Осередок залягав на глибині 10 км.

У Загребі пошкоджені будівлі, в місті спостерігаються проблеми з електроенергією. Повідомлялося також про декілька пожеж. Свідки кажуть, що в кількох будівлях впали стіни, а дахи були пошкоджені. Деякі вулиці міста вкриті уламками цегли й бетону.

Знаменитий собор Загреба також пошкоджений, обвалився один із його шпилів. Собор відновили після землетрусу 1880 року.

Через епідемію коронавірусу людям, які вибігли із квартир на вулицю, наказували уникати парків та скверів, але вони не мали вибору, оскільки намагалися рятуватися від подальших руйнувань.