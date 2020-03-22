Коронавирус в Украине: Минздрав призовет в эпидбригады студентов-интернов и специалистов других госведомств, фото — Pixabay

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Министерство здравоохранения Украины призовет в эпидбригады студентов-интернов, студентов 5 и 6 курсов, а также специалистов других ведомств.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Киеве 22 марта.

Минздрав призвал к сотрудничеству подчиненные высшие учебные заведения. Ляшко рассказал, что речь идет о тех, кто сейчас находится на заочном цикле обучения.

Он призвал студентов-медиков контактировать с ответственными лицами в своих учебных заведениях, чтобы «выйти и помочь медикам бороться с эпидемией».

Кроме того, в эпидбригады призовут и специалистов Госслужбы по вопросам безопасности потребительских товаров и Госслужбы по вопросам труда. Речь идет о лицах с образованием эпидемиологического профиля. Эти меры призваны усилить бригады соответствующими специалистами.

Напомним, что с 23 марта в Киеве вводятся более жесткие ограничения в транспорте, аптеках, магазинах, парках и дворах.