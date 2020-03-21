Карантин в Киеве. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Киеве, введенный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, со следующей недели будет еще жестче.

Киевлян и гостей столицы ожидают строгие ограничения в общественном транспорте, аптеках, заведениях торговли, парках и дворах. Об этом говорится в протоколе № 16 постоянной комиссии ТЭБ и ЧС «О предотвращении распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введение дополнительных ограничительных мер на территории города Киева», опубликованном 21 марта на официальном портале Киева.

С 23 марта будет запрещено гулять на детских и спортивных площадках, в парках, скверах и даже на придомовых территориях. Подъезды жилых многоквартирных домов будут дезинфицировать. На это городская власть выделит 23 млн грн.

В общественном транспорте будут дежурить сотрудники полиции и представители муниципальной стражи. В каждой единице наземного транспорта должно находиться не менее двух полицейских и двух представителей общественного формирования из охраны и правопорядка «Муниципальная стража». Правоохранители будут проверять наличие у пассажиров специальных билетов, удостоверений личности и средств индивидуальной защиты.

В небольших продуктовых магазинах и аптеках со следующей недели может находиться одновременно не более как одно лицо на 10 кв. м. То есть, в небольшом киоске будет разрешено находиться только одному покупателю.

Также КГГА опубликовала схему движения столичного пассажирского транспорта. Общественным транспортом с 23 марта смогут пользоваться медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий. Эти лица должны иметь при себе специальный пропуск.

Напомним, в Киеве с 23 марта из-за угрозы нового коронавируса власти вводят еще более строгие ограничения. С понедельника общественный транспорт будет перевозить только тех пассажиров, кто будет ехать на работу на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни столицы.