Карантин у Києві. Фото: Ракурс

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Карантин у Києві, введений задля унеможливлення поширення коронавірусної інфекції COVID-19, з наступного тижня буде ще жорсткішим.

На киян та гостей столиці очікують суворі обмеження у громадському транспорті, аптеках, закладах торгівлі, парках та дворах. Про це йдеться у протоколі № 16 постійної комісії ТЕБ та НС «Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва», опублікованому 21 березня на офіційному порталі Києва.

З 23 березня буде заборонено гуляти на дитячих та спортивних майданчиках в парках, скверах та навіть на прибудинкових територіях. Під’їзди житлових багатоквартирних будинків будуть дезінфікувати. На це міська влада виділить 23 млн грн.

У громадському транспорті будуть чергувати співробітники поліції та представники муніципальної варти. У кожній одиниці наземного транспорту повинно перебувати не менше двох поліцейських та двох представників громадського формування з охорони та правопорядку «Муніципальна варта». Правоохоронці перевірятимуть наявність у пасажирів спеціальних квитків, посвідчень особи та засобів індивідуального захисту.

У невеликих продуктових магазинах та аптеках з наступного тижня може перебувати одночасно не більше як одна особа на 10 кв. м. Тобто, у невеликому кіоску буде дозволено знаходитися лише одному покупцю.

Також КМДА опублікувала схему руху столичного пасажирського транспорту. Громадським транспортом з 23 березня зможуть користуватися медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів і аптек, а також співробітники стратегічних підприємств. Ці особи повинні мати при собі спеціальну перепустку.

Нагадаємо, в Києві з 23 березня через загрозу нового коронавірусу влада запроваджує ще суворіші обмеження. З понеділка громадський транспорт перевозитиме лише тих пасажирів, хто їхатиме на роботу на підприємства, котрі забезпечують критично важливі сфери життя столиці.