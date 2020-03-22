Захищають не вас, а від вас: Ляшко поставив крапку у питанні носіння масок

https://racurs.ua/ua/n135585-zahyschaut-ne-vas-a-vid-vas-lyashko-postavyv-krapku-u-pytanni-nosinnya-masok.html

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Носіння маски не є панацеєю у профілактиці коронавірусу. Респіратор не захищає від інфікування. Про це сьогодні на брифінгу в уряді розповів перший заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що в умовах оголошеного карантину усі громадяни стають потенційно інфікованими.

Коли просять одягати маску, то це свідчить не про те, що вона захистить вас, а про те, що захистить від вас людей, які є приміщенні, — повідомив Ляшко.

Він заявив, що людина, у якої можуть бути симптоми тієї чи іншої хвороби, у масці зменшує ризик інфікування людей, оскільки зменшується відстань, на яку можуть поширюватися бактерії.

Це, на думку Ляшка, дозволяє не поширювати коронавірус на людей, які забезпечують і боротьбу з пандемією, і сталий економічний розвиток.

Щодо респіраторів для медиків, то вони обов’язкові для них тільки при контакті з хворими коронавірусом, особливо в реанімації.

Станом на 10.00 22 березня в Україні є 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксували шість нових випадків, усі вони у Києві.

Станом на ранок 22 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 81 нове повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 531 повідомлення про підозру.