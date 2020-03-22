Олімпіаду-2020 починають переформатовувати під коронавірус, фото — Nikkey Asia Review

https://racurs.ua/ua/n135584-olimpiadu-2020-pochynaut-pereformatovuvaty-pid-koronavirus-reuters.html

Ракурс

Організатори Олімпійських ігор в Токіо почали розробку можливих альтернатив проведення Олімпіади цього літа через пандемію COVID-19.

Оргкомітет почав опрацьовувати альтернативні варіанти, оскільки не дочекався сигналу від уряду Японії, який виступає проти скасування або перенесення ігор.

Ми розробляємо альтернативні плани — плани B, C, D — з урахуванням різних термінів відстрочки, повідомляє Reuters з посиланням на анонімне джерело, близьке до оргкомітету.

Варіанти, які включають скорочення масштабу Ігор або проведення їх без глядачів, будуть обговорюватися оргкомітетом в кінці березня.

Розглядають також можливість перенесення на термін від місяця до двох років. Раніше з проханням перенести Ігри в Токіо виступили національні олімпійські комітети кількох країн, в тому числі Бразилії, Норвегії та Словенії, а також спортивні федерації деяких держав. Їхній мотив суто спортивний, оскільки запровадження обмежень в різних країнах відбувалося поступово і частина спортсменів була позбавлена можливості виконати нормативи і здобути ліцензії на Ігри-2020.

Остаточне рішення про перенесення Олімпіади-2020 ухвалять з урахуванням позиції влади Японії. Наразі Олімпійські ігри в Токіо заплановані з 24 липня по 9 серпня.

Раніше «Ракурс» повідомляв про перенесення на 2021 рік Чемпіонату Європи з футболу, пісенного конкурсу Євробачення, а також відтермінування Каннського кінофестивалю. Учора у Швейцарії скасували проведення чемпіонату світу з хокею-2020.