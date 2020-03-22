Коронавирус в Украине: Минздрав сообщил о выздоровлении новых больных COVID-19, фото — Pixabay

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Ракурс

Больные COVID-19 в Украине начали поправляться. В стране уже восемь таких людей.

По состоянию на утро 22 марта зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в частности восемь человек выздоровели. Все они из Черновицкой области.

Об этом сообщил сегодня Центр общественного здоровья. Коронавирусную инфекцию COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (2), Донецкой (1), Житомирской (2), Ивано-Франковской областях (2), Киеве (9), Киевской (4), Львовской (1), Тернопольской (1), Черновицкой областях (25).

Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.

Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образцы исследуют. Вирусологическая лаборатория ЦОЗ исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, но и определенных контактных лиц. В общем исследованы более 790 образцов.

Ранее «Ракурс» сообщал, что от коронавируса вылечился мужчина в Черновцах, который первым в Украине заболел COVID-19.