В Украине от коронавируса выздоровел первый пациент. Фото: ОП

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Коронавирус в Украине зафиксирован у 26 человек, однако один пациент уже выздоровел. От коронавируса вылечился мужчина в Черновцах, который первым в Украине заболел COVID-19.

Сегодня ему сделали повторный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Несколько дней назад ему уже делали такой тест, который также показал, что он больше не является инфицированным COVID-19. Сегодня его выпишут из больницы. Об этом в своем срочном видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично, и всю нашу страну, — отметил президент.

Также Украина получила первую партию тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Кроме того, в ближайшие 48 часов из Китая должны привезти 10 тыс. тестов, 11 млн масок, а также 100 тыс. масок усиленной защиты для врачей и полиции. Также Украина получит 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.

Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого украинца, — добавил Зеленский.

Президент добавил, что продолжается возвращение украинцев, которые застряли в других странах из-за закрытия границ. По его словам, более 50 тыс. украинцев уже вернули в Украину, еще 8 тыс. приедут сегодня. С Венгрией и Польшей есть договоренность о транзите украинцев, в частности, сегодня прибудут поезда с 3 тыс. наших граждан из Польши, а завтра — из Литвы и Латвии. Также будут эвакуированы граждане из Канады.

Зеленский также поставил задачу главам областных государственных администраций и мэрам крупных городов увеличить количество общественного транспорта, чтобы избежать транспортного коллапса из-за закрытия метро и внедрений ограничений на перевозку не более 10 человек

Эгоизм — это собрат коронавируса. Мы не можем сейчас думать только о себе. И не можете допустить заболеваемости 1 млн человек одновременно, — добавил Зеленский.

Напомним, транспорт в Киеве через два дня будет курсировать по полностью новыми, а также расширенными маршрутам из-за введения ограничений на время карантина.