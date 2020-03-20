Транспорт в Киеве через два дня будет курсировать по новым и расширенным маршрутам

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Транспорт в Киеве через два дня будет курсировать по новым, а также расширенным маршрутам. Об этом сообщил первый зампредседателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, который считает, что нынешняя ситуация с наземным транспортом в столице является следствием половинчатых решений.

Когда правительство принимало решение о закрытии метро, нужно было заодно закрывать и предприятия на территории Киева… Сейчас у нас перезагрузка общественного транспорта. У нас все пассажиропоток распределен примерно 50 на 50: половину перевозит метрополитен и половину — наземный транспорт, — сказал Поворозник в интервью «РБК-Украина».

По его словам, все маршруты наземного общественного транспорта в Киеве организованы таким образом, чтобы подвозить пассажиров к метрополитену как к основному транспортному средству столицы.

Большинство маршрутов с Троещины шли до станции метро «Почайна» или «Лесная», «Черниговская», «Левобережная». То есть это были начало и конец маршрута. Поэтому сейчас в течение двух дней мы перенастраиваем маршруты, вводим новые, чтобы обеспечить нормальное движение по городу и чтобы наземный транспорт дублировал линии метрополитена, — сообщил Поворозник.

Также, по его мнению, водитель должен перевозить пассажиров, а не следить за тем, ходят ли они заходит в масках. Чиновник резюмировал, что все принятые решения рассчитаны на законопослушное цивилизованное общество.

То, что у нас есть часть людей, которые еще недостаточно серьезно относятся к этой угрозе, которая уже подтверждена во всем мире — это очень плохо. Меры не могут работать в одностороннем порядке, — отметил заместитель председателя КГГА.

Напомним, Национальная полиция Украины составила 405 админпротоколов и начала шесть уголовных производств за нарушение правил карантина.