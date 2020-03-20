Транспорт у Києві за два дні курсуватиме за новими та розширеними маршрутами

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Транспорт у Києві за два дні курсуватиме за повністю новими, а також розширеними маршрутами. Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, який вважає, що нинішня ситуація з наземним транспортом у столиці є наслідком половинчастих рішень.

Коли уряд приймав рішення про закриття метро, потрібно було заразом і закривати підприємства на території Києва… Зараз ми маємо перезавантаження громадського транспорту. У нас весь пасажиропотік розподілений приблизно 50 на 50: половину перевозить метрополітен і половину — наземний транспорт, — сказав Поворозник в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, всі маршрути наземного громадського транспорту у Києві організовані в такий спосіб, щоб підвозити пасажирів до метрополітену як до основного транспортного засобу столиці.

Більшість маршрутів із Троєщини йшли до станції метро «Почайна» або «Лісова», «Чернігівська», «Лівобережна». Тобто це були початок і кінець маршруту. Тому зараз протягом двох днів ми переналаштовуємо маршрути, вводимо нові, щоби забезпечити нормальний рух містом і щоби наземний транспорт дублював лінії метрополітену, — повідомив Поворозник.

Також на його думку, водій повинен перевозити пасажирів, а не стежити за тим, чи вони заходить у масках. Чиновник резюмував, що усі ухвалені рішення розраховані на законослухняне цивілізоване суспільство.

Те, що в нас є частина людей, які ще не досить серйозно ставляться до цієї загрози, яка вже підтверджена в усьому світі — це дуже погано. Заходи не можуть працювати в односторонньому порядку, — зауважив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, Національна поліція України склала 405 адмінпротоколів та розпочала шість кримінальних проваджень за порушення правил карантину.