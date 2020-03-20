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Зеленский о маме и карантине: Прошу ее оставаться дома, но она не очень слушается

Зеленский о маме и карантине: Прошу ее оставаться дома, но она не очень слушается

20 мар 2020, 12:14
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Президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего телеобращения к украинцам рассказал о своем общении с мамой на тему соблюдения правил карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине.

Сегодня я позвонил маме. И все эти дни я очень прошу ее оставаться дома и все эти дни она не очень слушается. Говорит, что лучше меня никто не выберет нужные продукты. Но в конце концов мне удалось ее убедить. Мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости, — сообщил глава государства.

Зеленский также призвал украинцев позвонить своим родителям, обеспечить их всем необходимым или заказать для них онлайн-доставку продуктов и лекарств.

Сделайте все, чтобы минимизировать их выход на улицу и контакты в магазинах, банках и на почте. Попросите их оставаться дома, — сказал Зеленский.

Источник: Ракурс


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