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Ракурс
Зеленський про маму і карантин: Прошу її залишатися вдома, але вона не дуже слухається

Зеленський про маму і карантин: Прошу її залишатися вдома, але вона не дуже слухається

20 бер 2020, 12:14
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Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішнього телезвернення до українців розповів про своє спілкування з мамою щодо дотримання правил карантину під час епідемії коронавірусу в Україні.

Сьогодні я зателефонував мамі. І усі ці дні я дуже прошу її залишатися вдома і всі ці дні вона не дуже слухається. Каже, що краще за мене ніхто не вибере потрібні продукти. Але врешті-решт мені вдалося її переконати. Мама погодилася не виходити з дому без зайвої потреби, — повідомив глава держави.

Зеленський також закликав українців зателефонувати своїм батькам, забезпечити їх усім необхідним або замовити для них онлайн-доставку продуктів та ліків.

Зробіть все, щоб мінімізувати їхні виходи на вулицю та контакти в магазинах, банках та на пошті. Попросіть їх залишатися вдома, — сказав Зеленський.

Джерело: Ракурс


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