Зеленський про маму і карантин: Прошу її залишатися вдома, але вона не дуже слухається

https://racurs.ua/ua/n135505-zelenskyy-pro-mamu-i-karantyn-proshu-yiyi-zalyshatysya-vdoma-ale-vona-ne-duje-sluhaietsya.html

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Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішнього телезвернення до українців розповів про своє спілкування з мамою щодо дотримання правил карантину під час епідемії коронавірусу в Україні.

Сьогодні я зателефонував мамі. І усі ці дні я дуже прошу її залишатися вдома і всі ці дні вона не дуже слухається. Каже, що краще за мене ніхто не вибере потрібні продукти. Але врешті-решт мені вдалося її переконати. Мама погодилася не виходити з дому без зайвої потреби, — повідомив глава держави.

Зеленський також закликав українців зателефонувати своїм батькам, забезпечити їх усім необхідним або замовити для них онлайн-доставку продуктів та ліків.