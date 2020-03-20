В Україні від коронавірусу одужав перший пацієнт. Фото: ОП

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Коронавірус в Україні зафіксований у 26 осіб, проте одна людина вже одужала. Від коронавірусу вилікувався чоловік у Чернівцях, який перший в Україні захворів на COVID-19.

Сьогодні йому зробили повторний тест на коронавірус, який показав негативний результат. Декілька днів тому йому вже робили такий тест, який також показав, що він більше не є хворим на COVID-19. Сьогодні його випишуть з лікарні. Про це у своєму терміновому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Сьогодні його виписують з лікарні і він повертається додому. Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну, — зазначив президент.

Також Україна отримала першу партію тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Окрім того, у найближчі 48 годин з Китаю мають привезти 10 тис. тестів, 11 млн масок, а також 100 тис. масок посиленого захисту для лікарів і поліції. Також Україна отримає 10 апаратів штучної вентиляції легень, 400 тис. експрес-тестів та 10 тис. літрів дезинфікаційної рідини.

Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного українця, — додав Зеленський.

Президент додав, що продовжується повернення українців, які застрягли у інших країнах через закриття кордонів. За його словами, понад 50 тис. українців вже повернули в Україну, ще 8 тис. приїдуть сьогодні. З Угорщиною та Польщею є домовленість про транзит українців, зокрема, сьогодні прибудуть потяги із 3 тис. українців із Польщі, а завтра — з Литви та Латвії. Також будуть евакуйовані громадяни з Канади.

Зеленський також поставив задачу головам обласних державних адміністрацій та мерам великих міст збільшити кількість громадського транспорту, щоб уникнути транспортного колапсу через закриття метро та впроваджень обмежень на перевезення не більш ніж 10 осіб

Егоїзм — це побратим коронавірусу. Ми не можемо зараз думати тільки про себе. І не можете допустити захворюваності 1 млн осіб одночасно, — додав Зеленський.

Нагадаємо, транспорт у Києві за два дні курсуватиме за повністю новими, а також розширеними маршрутами через введення обмежень на час карантину.