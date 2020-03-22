Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135589-koronavirus-litak-iz-evakuyovanymy-ukrayincyamy-vyletiv-iz-greciyi-foto.html

Ракурс

Коронавірус став причиною повернення до України більшості українців, які раніше покинули батьківщину. Сьогодні з грецького міста Салоніки до України вилетів літак, на борту якого знаходяться 137 українців.

Про евакуацію наших співгромадян повідомило в Facebook Міністерство закордонних справ України.

У повідомленні зазначено, що українці вже прямують на батьківщину.

Після приземлення наші громадяни в аеропорту пройдуть всі контрольні процедури. Потім усіх прибулих із Греції українців направлять на самоізоляцію, в якій вони будуть знаходитися не менше 14 днів.

Як раніше писав «Ракурс», з Австрії до України були евакуйовані на літаку 33 українців. А 19 березня в аеропорт «Бориспіль» прибули чотири літаки із Єгипту з українськими громадянами.