Коронавірус: літак із евакуйованими українцями вилетів із Греції (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n135589-koronavirus-litak-iz-evakuyovanymy-ukrayincyamy-vyletiv-iz-greciyi-foto.htmlРакурс
Коронавірус став причиною повернення до України більшості українців, які раніше покинули батьківщину. Сьогодні з грецького міста Салоніки до України вилетів літак, на борту якого знаходяться 137 українців.
Про евакуацію наших співгромадян повідомило в Facebook Міністерство закордонних справ України.
У повідомленні зазначено, що українці вже прямують на батьківщину.
Після приземлення наші громадяни в аеропорту пройдуть всі контрольні процедури. Потім усіх прибулих із Греції українців направлять на самоізоляцію, в якій вони будуть знаходитися не менше 14 днів.
Як раніше писав «Ракурс», з Австрії до України були евакуйовані на літаку 33 українців. А 19 березня в аеропорт «Бориспіль» прибули чотири літаки із Єгипту з українськими громадянами.