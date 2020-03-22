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Ракурс
Коронавірус. Фото: Ракурс

Коронавірус: літак із евакуйованими українцями вилетів із Греції (ФОТО)

22 бер 2020, 15:49
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Коронавірус став причиною повернення до України більшості українців, які раніше покинули батьківщину. Сьогодні з грецького міста Салоніки до України вилетів літак, на борту якого знаходяться 137 українців.

Про евакуацію наших співгромадян повідомило в Facebook Міністерство закордонних справ України.

У повідомленні зазначено, що українці вже прямують на батьківщину.

Літак із евакуйованими українцями вилетів із Греції. Фото: FacebookПісля приземлення наші громадяни в аеропорту пройдуть всі контрольні процедури. Потім усіх прибулих із Греції українців направлять на самоізоляцію, в якій вони будуть знаходитися не менше 14 днів.

Як раніше писав «Ракурс», з Австрії до України були евакуйовані на літаку 33 українців. А 19 березня в аеропорт «Бориспіль» прибули чотири літаки із Єгипту з українськими громадянами.

Джерело: Ракурс


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