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Ракурс
Коронавирус. Фото: Ракурс

Коронавирус: самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Греции (ФОТО)

22 мар 2020, 15:49
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Коронавирус стал причиной возвращения в Украину большинства украинцев, которые ранее покинули родину. Сегодня из греческого города Салоники в Украину вылетел самолет, на борту которого находятся 137 украинцев.

Об эвакуации наших сограждан сообщило в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

В сообщении указано, что украинцы уже направляются на родину.

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Греции. Фото: Facebook

После приземления наши граждане в аэропорту пройдут все контрольные процедуры. Затем всех прибывших из Греции украинцев направят на самоизоляцию, в которой они будут находиться не менее 14 дней.

Как ранее писал «Ракурс», из Австрии в Украину были эвакуированы на самолете 33 украинца. А 19 марта в аэропорт «Борисполь» из Египта прибыли четыре самолета с украинскими гражданами.

Источник: Ракурс


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