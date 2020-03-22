Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135589-koronavirus-samolet-s-evakuirovannymi-ukraincami-vyletel-iz-grecii-foto.html

Ракурс

Коронавирус стал причиной возвращения в Украину большинства украинцев, которые ранее покинули родину. Сегодня из греческого города Салоники в Украину вылетел самолет, на борту которого находятся 137 украинцев.

Об эвакуации наших сограждан сообщило в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

В сообщении указано, что украинцы уже направляются на родину.

После приземления наши граждане в аэропорту пройдут все контрольные процедуры. Затем всех прибывших из Греции украинцев направят на самоизоляцию, в которой они будут находиться не менее 14 дней.

Как ранее писал «Ракурс», из Австрии в Украину были эвакуированы на самолете 33 украинца. А 19 марта в аэропорт «Борисполь» из Египта прибыли четыре самолета с украинскими гражданами.